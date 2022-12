Mandato a vendere della Fiorentina ad un’agenzia internazionale per Gonzalez. Le timide risposte del mercato e un solo, vero, interessamento. La cifra alta richiesta dai viola

La Fiorentina aveva dato il mandato a vendere Nicolas Gonzalez ad una nota agenzia internazionale con sede a Londra. Questa notizia la troviamo stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Sondata la disponibilità dei principali club d’Europa che fossero alla ricerca di un esterno offensivo. Il risultato? Pallide risposte dalla Premier (un paio) ma, soprattutto, il reale interessamento del Valencia di Gattuso, che tuttavia non si è mai avvicinato alla valutazione che la società di Commisso fa ancora oggi del classe ’97, ovvero 25 milioni di euro.

Una cifra difficile da chiedere per un giocatore che in tre mesi ha messo insieme il magro bottino di 389’ e che non ha potuto nemmeno giocare il Mondiale a causa dell’ennesimo infortunio.

Da oggi per Gonzalez, ritornato a Firenze dopo le vacanze natalizie passate in Argentina, comincia la rincorsa verso il ritorno in campo.