Mandragora: “Contro l’Atalanta prestazione da squadra consapevole, abbiamo il dovere di continuare così”

Su Instagram il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha commentato la partita contro l’Atalanta, un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca dopo una bella prestazione degli uomini di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Una prestazione da squadra consapevole e vogliosa! È un peccato non aver portato a casa una vittoria, abbiamo però il dovere di continuare così!”

La Fiorentina tornerà in campo dolo tra poche ore, per il quarto di finale di ritorno di Conference League contro il Lech Poznan in programma giovedì sera al Franchi.