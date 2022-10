Mandragora: “Dobbiamo archiviare la vittoria e pensare allo Spezia subito. Non credo Jovic ce l’abbia con nessuno”

A DAZN, dopo il fischio finale di Fiorentina- Basaksehir, ha parlato il centrocampista viola Rolando Mandragora. Queste le sue dichiarazioni: ”

“Per noi è un grande piacere, giochiamo per vincere e per far contenti i nostri tifosi. Questa partita ci dà fiducia anche per le prossime gare. Siamo rimasti lucidi fino alla fine, stavamo molto bene. Adesso dobbiamo archiviare questa vittoria e pensare alla prossima trasferta. Sappiamo che sarà difficile come lo sono tutte le gare in Serie A. L’esultanza di Jovic? E’ un modo suo di esultare, non credo ce l’abbia con nessuno. Si impegna al massimo durante la settimana, sono molto felice per la sua doppietta”