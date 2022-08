Mandragora: “Dobbiamo resettare quanto accaduto ad Empoli. Il biglietto per la Conference è un regalo che vogliamo fare ai nostri tifosi”

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, intervistato da DAZN ha parlato della prossima gara che i viola giocheranno contro il Twente, gara di ritorno dei preliminari di Conference League: “Siamo dei professionisti dobbiamo resettare quanto accaduto ad Empoli. Sappiamo che giovedì ci aspetta una partita importante e ora lavoreremo per fare bene nell’impegno infrasettimanale”.

Intanto i tifosi hanno seguito in gran numero i viola in questo inizio di stagione: “E’ soprattutto per loro che ci teniamo a fare bene, ci hanno sempre sostenuto e accompagnato in casa e trasferta. Il biglietto per la Conference è un regalo soprattutto per loro: vogliamo fare una grande gara”.