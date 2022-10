Mandragora leva il vin dai fiaschi, Kouame apparecchia la tavola e poi finalmente Jovic. Eppure il bottino…

Tre punti, tre gol, una buona prestazione (stavolta si può dire), Jovic che si sblocca (speriamo definitivamente) e ottime notizie da Riga dove la squadra locale, pur in dieci, è riuscita a pareggiare con il Basaksehir. Ora la Fiorentina ha nuovamente la possibilità di arrivare prima nel girone. Queste le buone notizie. Sia chiaro, però, che i viola non hanno cancellato d’un colpo i tanti problemi che li affliggono. Considerando il modestissimo livello degli avversari, il 72% di possesso palla, i 25 tiri scagliati contro la porta scozzese e aver giocato praticamente un tempo in superiorità numerica, il bottino avrebbe dovuto essere assai più ampio. Incontentabile? Non direi se si tiene conto che la testa del girone potrebbe dipendere dalla differenza reti.

Mandragora – 7 – Pochi minuti e leva il vin dai fiaschi, come si usa dire, segnando il gol del vantaggio con un morbido colpo di testa. Il più attivo nell’incunearsi nell’area scozzese.

Kouame – 7,5 – Sembra non partecipare troppo al gioco, fino a quando si esibisce in una semirovesciata spettacolare che dà tranquillità al risultato. Apparecchia la tavola per il gol che sblocca Jovic.

Jovic – 7 – Finalmente segna dopo averci provato e riprovato. Buoni movimenti e sponde di classe.

