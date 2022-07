Mandragora: “Mi sto trovando benissimo col nuovo gruppo, adesso devo capire cosa mi chiede il mister”. Terracciano: “Non avevo dubbi sul calore che avremmo trovato qui in ritiro: scusate tifosi se non so cantare…”

Sul palco di Moena hanno speso parole importanti anche il neo acquisto Rolando Mandragora e il portiere titolare della passata stagione Pietro Terracciano. Sentite cosa hanno detto i due giocatori della Fiorentina davanti ai tifosi presenti:

Mandragora: “Mi sto trovando benissimo col gruppo, sono molto felice qui a Moena e alla Fiorentina. C’è grande entusiasmo e stiamo lavorando bene. Ciò che mi chiede il mister deve restare tra di noi ma io intanto sto imparando a conoscerlo e allo stesso modo anche i miei nuovi compagni”.

Terracciano: “Non avevo dubbi che avremmo trovato tutto questo calore anche qui a Moena e ringrazio tutti i tifosi a nome della squadra. Questa vicinanza ci servirà per tutta la stagione. Mister Porracchio ci chiede ancora i soldi delle multe della scorsa stagione (ride ndr), ma stiamo mettendo benzina nel serbatoio perché ci aspettano settimane importanti. Sappiamo quello che ci chiede il mister, anche se c’è una cosa che mi dispiace: sono l’unico portiere della squadra che non sa cantare (ride ndr) e spero che questo non vada ad incidere col mister”.