Mandragora: “Non mi aspettavo un inizio facile di stagione, ma il tempo per recuperare c’è. Posso stare con Amrabat in un centrocampo a due: per me conta solo giocare. I gol? Arriveranno”

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è stato intervistato da Radio Bruno per parlare a tuttotondo del momento della squadra in vista del rientro in campo. Di seguito tutte le sue dichiarazioni:

“Questo inizio di stagione non me lo aspettavo più facile perché conosco il campionato italiano e le sue difficoltà. Ogni partita è complicata anche se volevamo avere qualche punto in più, ma il tempo per recuperare c’è. Vogliamo sempre fare bottino pieno in tutte le partite”.

Poi sul ruolo a centrocampo: “Tatticamente stiamo cercando di cambiare qualcosa, il mister lo fa di gara in gara. Col Verona io e Amrabat abbiamo giocato quasi come centrocampo a due con Barak più alto. Posso giocare insieme a Sofyan e sono disponibile come play, mezzala, regista… l’importante per me è giocare“.

Infine un commento sulla fase offensiva: “La Curva Fiesole sembra portarmi bene visto il gol contro la Cremonese e l’assist a Nico. Gonzalez ci è mancato tantissimo perché è un giocatore forte che ci aiuta e porta soluzioni. Si impegna sempre e quindi lo riaccogliamo con piacere in gruppo. Per l’assenza di gol dico che dobbiamo essere più bravi, vi assicuro che l’impegno nostro non manca mai: i gol arriveranno”.