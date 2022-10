Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato a DAZN della sua maglia da titolare per la gara contro la Lazio di stasera: “Tutti noi viviamo per giocare, per me è molto importante iniziare a scendere in campo con maggiore continuità.

E sui pochi gol fatti fino ad ora ha dichiarato: “Jovic lo vedo bene, sta lavorando molto, speriamo oggi di ottenere risultato”.