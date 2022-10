Mandragora recupera al cento per cento, nessuna novità da Sottil. Nico Gonzalez…

Questo pomeriggio la Fiorentina si è allenata al centro sportivo “Davide Astori” per preparare la partita di Conference League contro il Basaksehir. Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana era assente Nico Gonzalez, che ha svolto degli esami e dei test fisici di cui si dovrebbe ricevere l’esito nella giornata di domani.

Non si è allenato ovviamente neanche Sottil, il cui ritorno in campo prima del Mondiale si prospetta molto complicato. Buone notizie invece sul fronte Mandragora, che dopo i problemi alla caviglia dei giorni scorsi è tornato in gruppo e può essere quindi considerato recuperato al cento per cento.