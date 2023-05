Mandragora: “Siamo stati spinti da un intero popolo, abbiamo lasciato il cuore in campo ma non è bastato. Sconfitta è segnale di continuare a fare pressione”

Ha fatto il proprio ingresso nel secondo tempo della finale di Coppa Italia il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, prendendo il posto di Amrabat in mezzo al campo.

Il calciatore campano ha commentato su Instagram la sconfitta con l’Inter esprimendo il proprio rammarico: “La delusione e il rammarico sono davvero grandi! Siamo stati spinti, supportati, caricati e rincuorati da un intero popolo, il nostro popolo che ci ha regalato uno spettacolo unico! Abbiamo lasciato il cuore in campo, ma non è bastato! Questa sconfitta però è il segnale di continuare a fare pressione! Teniamo alta la testa e guardiamo avanti!

PER NOI E PER FIRENZE!💜⚜️”

