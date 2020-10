Mandzukic e quella voglia di Serie A. La Fiorentina ha bussato alla porta del croato, ma lui…

Mario Mandzukic e Mario Balotelli sono questi i grandi nomi di giocatori rimasti senza squadra. Sono entrambi lì in attesa di un’occasione importante e la Serie A è in cima ai loro pensieri.

Eppure il croato che ha lasciato la Juventus un anno fa per i noti motivi, l’occasione per ritornare l’ha già avuta. La Fiorentina ha bussato invano alla sua porta, si legge su La Gazzetta dello Sport. Questione di ingaggio, sicuramente, o per meglio dire di richieste, davvero esagerate e rivolte verso l’alto. La Lokomotiv Mosca a fine settembre lo aveva quasi convinto, ma lui ha tenuto duro e ora nel suo entourage pregustano occasioni importanti. Ma il treno viola ormai è passato.