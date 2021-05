Mandzukic saluta il Milan dopo sei mesi di ben poca sostanza. E pensare che poteva essere lui l’alternativa a Kokorin…

“Sono grato alla dirigenza del club per avermi dato questa opportunità, allo staff tecnico per il loro lavoro dedicato e ai miei compagni di squadra che non sono solo ottimi giocatori ma un grande gruppo di ragazzi. Sono felice che siamo riusciti a riportare questo fantastico club in Champions. Auguro a tutti nel club solo il meglio per il futuro”.

Così Mario Mandzukic ha salutato il Milan su Instagram, dopo appena sei mesi dal suo arrivo. Un’avventura decisamente fallimentare quella del croato, che a gennaio era stato accostato anche alla Fiorentina. Certo la storia sarebbe potuta essere diversa, magari a Firenze quell’infortunio che lo ha tenuto fuori non sarebbe arrivato. Ma una cosa è certa: neanche Mandzukic, proprio come Kokorin, sarebbe stato il giocatore pronto subito di cui i viola avevano bisogno prima dell’esplosione di Vlahovic.