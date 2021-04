Manfredini: “Bonaventura non ha solo grandi valori tecnici. Almeno tre calciatori viola giocherebbero nell’Atalanta come valore…”

L’ex calciatore di Fiorentina e Atalanta Thomas Manfredini, a Lady Radio ha toccato alcuni argomenti di attualità viola: “Bonaventura? Giacomo secondo me oltre ad essere un calciatore forte e un gran professionista, è anche una grande persona. L’ho conosciuto nella sua crescita a Bergamo. Mi chiedeva consigli quando era giovane. In questo momento credo che la Fiorentina stia facendo meno di quel che è il valore della squadra. Bisognerebbe essere dentro al club per capire le ragioni. Vlahovic, Ribery e Bonaventura giocherebbero tranquillamente in una compagine come l’Atalanta”.