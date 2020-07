Manganiello, vogliamo fare cinque su cinque con la Fiorentina?

Fiorentina-Cagliari, gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A, sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Non sono molti i precedenti con i viola, perché sono quattro (due in campionato e due in Coppa Italia, ma possiamo dire che sono tutti favorevoli: Lazio-Fiorentina 2-4, stagione 2015/16, e Genoa-Fiorentina 2-3, stagione 2017/18; in Coppa invece Fiorentina-Roma 7-1 la scorsa stagione e Fiorentina-Atalanta 2-1 quest’anno.

E’ un arbitro dal cartellino rosso facile perché ha comminato ben otto espulsioni in questa stagione (5 ai danni della squadra casa e tre per chi era in trasferta).