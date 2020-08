Mangiante: “Il Chelsea è pronto a chiudere per Thiago Silva. Anche Marcos Alonso rimarrà ai Blues”

Il giornalista di Sky Angelo Mangiante ha twittato su un possibile trasferimento di Thiago Silva al Chelsea. Il procuratore del brasiliano aveva offerto il proprio assistito alla società inglese, che pare sia in pole per chiudere l’affare. Insieme a lui potrebbero arrivare a Londra anche Chilwell e Havertz. Anche Marcos Alonso, sempre secondo il giornalista, dovrebbe rimanere al Chelsea.

Chilwell, Thiago Silva

and Havertz. #Chelsea is ready to complete the three transfers early next week. Great players, including Werner and Ziyech.

The deal with #lcfc for #Chilwell is very close (£ 45 + 5 add ons), but before #CFC must sell Emerson (Alonso will stay). @SkySport pic.twitter.com/CtuTf8XY1P

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 21, 2020