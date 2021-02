Mani: “Fantastico esordire con la maglia della Fiorentina. Non ci faremo spaventare dal Manchester”

Nel giorno del suo esordio con la maglia della Fiorentina Femminile, Rebecca Mani al termine della sfida contro la Florentia ha parlato ai canali social della squadra viola. Queste le sue parole: “Sono molto contenta di aver esordito, anche se la partita non è stata delle migliori dal punto di vista del risultato. Sicuramente potevamo fare qualcosa in piu, anche se fino all’ultimo ci abbiamo provato dando il massimo. Torneremo subito da domani a lavorare sul campo per prepararci al meglio per i prossimi impegni. Stiamo lavorando veramente al massimo per l’impegno di Champions League, daremo il massimo sul campo e vedremo come andrà. Sicuramente noi ce la metteremo tutta e non ci faremo spaventare dal punto di vista mentale dalla grandezza dell’avversario”.