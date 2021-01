Maniero: “La Fiorentina ha giocatori che vorrebbero tutte le squadre di Serie A, ma è stata anche la più deludente fino ad ora”

A TMW Radio ha parlato l’ex giocatore Filippo Maniero, intervenendo anche sul rendimento della Fiorentina in questa prima parte di campionato. Queste le sue parole: “La squadra che fino a ora ha deluso di più? La Fiorentina. Considerando che dalla metà campo in su ha fior fiori di giocatori come Borja Valero, Bonaventura, Ribery, calciatori che tutte le squadre di Serie A vorrebbero, la squadra di Prandelli è quella che non aspettavo di vedere invischiata nella zona retrocessione”.

