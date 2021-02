Mannaia Covid sulla Fiorentina: Ecco quanto ha perso il club viola

Esattamente un anno fa si è disputata l’ultima partita a porte aperte della Fiorentina. Il 22 febbraio 2020 i viola scesero in campo contro il Milan di Pioli, in un match terminato 1-1.

Su La Nazione oggi in edicola emerge un dato importante relativo a quanto la mannaia Covid abbia influenzato i conti viola. Solo per ciò che riguarda gli introiti da abbonamenti e botteghino, in un anno il club di Commisso ha perso 10 milioni di euro circa, un dato che si evince facendo dei raffronti col passato; infatti nel campionato 2019/20, la Fiorentina ha giocato in casa 13 gare col pubblico incassando 7.273.433,94 milioni di euro, con una media di 559.494,92 euro. Gli spettatori totali nelle stesse 13 partite sono stati 439.288, con una media di 33.791.

Nella stagione precedente, ovvero quella 2018/19, l’ultima completa a porte aperte, la società viola ha incassato 9.108.405 euro, con una media per incontro di 479,389,74 euro. Gli spettatori totali sono stati 548.506, 28.869 di media a match.