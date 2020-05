Manovre in attacco, è caccia alla seconda punta: e potrebbe esserci un possibile sacrificato

Nell’ottica di tentare l’assalto a un posto in Europa per la prossima stagione la Fiorentina starebbe ragionando anche sulle manovre da attuare sul fronte d’attacco. Il Corriere Fiorentino spiega come alcune trattative dipenderanno soprattutto da una partenza o meno di Federico Chiesa e sulla cifra che potrebbe incassare la società viola con una sua cessione, così da mettersi alla ricerca di un attaccante che garantisca 20 gol a stagione. Fermo restando che un profilo del genere servirebbe anche ad affiancare e alternare in campo il promettente Vlahovic, e che Ribery, Kouame e Sottil resteranno, un altro possibile partente, a prescindere dalla cessione o meno di Chiesa, potrebbe essere Patrick Cutrone, dato che il profilo ricercato sembra essere quello di una seconda punta di esperienza. In ogni caso il club viola ha ancora tempo per prendere tutte le decisioni relative a tale argomento.