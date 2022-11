Manzuoli: “Sottil? Infortunio raro per i calciatori, da capire se c’è stato un interessamento dei nervi. Adesso fino a 60 giorni di riposo”

Marcello Manzuoli, ex dottore della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno per chiarire la situazione legata all’infortunio di Riccardo Sottil, operato nella giornata di ieri:

“Non sono frequenti questo tipo di operazioni nel calcio. Mi ricordo che Adani a Firenze non aveva mai avuto problemi alla schiena, invece a Milano fu costretto ad operarsi per ernia. Le ernie discali vanno incontro a regressioni in poche settimane, ma quando ci sono sintomi differenti, magari con interessamento dei nervi, serve l’intervento chirurgico”.

Sull’infortunio di Sottil: “La conduzione dell’infortunio è stata giusta perché di solito non si interviene immediatamente. La terapia conservativa non è stata quindi una scelta sbagliata. Ora gli serviranno dai 45 ai 60 giorni per tornare ad allenarsi ma bisogna vedere se c’era stata una compromissione della radice nervosa. In quel caso, ci vorrebbe anche di più perché è un guaio che compromette la muscolatura”.

E ancora: “La gestione degli infortuni con i media è cambiata nel tempo: prima i dottori parlavano anche in conferenza stampa, ora la privacy impedisce tutto ciò. Altre società, non la Fiorentina, rimandano tutto ai comunicati stampa”.