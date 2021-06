Marani: “Castrovilli si giocherà le sue carte in Nazionale. Speriamo sia una sorpresa. Devono venir fuori la sua velocità ed esplosività in avanti”

Matteo Marani, direttore del Museo del Calcio di Coverciano, ha parlato ai microfoni di Lady Radio a proposito così di Nazionale e di Fiorentina: “Finalmente torniamo in una grande manifestazione dopo 5 anni. Veniamo dal punto più basso del dopoguerra, ovvero l’uscita dal mondiale. Il lavoro di Mancini è stato importante. Speriamo che le cose vadano nel migliore dei modi possibili. Io vedo la Francia come favorita, ma l’Italia è ben messa. In questo torneo le piccole cosa cambiano tutto. Abbiamo tanti ragazzi molto forti che sono cresciuti in Nazionale. Speriamo che questa magia incontri i nostri ragazzi”.

Castrovilli? “Speriamo che si giochi le sue carte e che possa essere una sorpresa, lui come Raspadori. In mediana abbiamo molti problemi, si veda il ripescaggio di Pessina. Penso che il titolare sarà Locatelli, ma ci sono dei movimenti interessanti. Castrovilli deve fare come ha fatto alla Fiorentina, quando si pensava che dovesse tornare in prestito e invece rimase in viola. Deve venir fuori la sua velocità ed esplosività in avanti. È un poi come se si fosse assopito quel suo entusiasmo a causa della stagione della Fiorentina, che è partita male. La scelta di Iachini è risultata come una scelta rinunciataria agli occhi di qualche giocatore, con tutto il rispetto per il lavoro straordinario che ha fatto il tecnico in chiusura di campionato”.

Sinergia Museo Coverciano-Fiorentina? “Ci sarà, è coinvolto il Comune di Firenze. La città deve essere orgogliosa di avere in casa uno dei musei più importanti. Sarà una grande opportunità”.