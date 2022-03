Marani: “Durante la presentazione del progetto del Franchi si è vista la bellezza e la forza di Firenze. Contro il Bologna…”

Il giornalista di Sky Sport e direttore del Museo del Calcio di Coverciano Matteo Marani ha parlato a Lady Radio di Fiorentina. Queste le sue parole:

“A Palazzo Vecchio durate la presentazione del progetto per il Franchi e Campo di Marte si è vista la bellezza e la forza di una città come Firenze. L’idea è molto interessante e rispetta la struttura preesistente. C’era bisogno di non impattare sullo skyline fiorentino. Dalla partita contro il Bologna mi aspetto un bel gioco, come sanno fare le due squadre. La Fiorentina ha qualcosa in più, ma sarà una partita aperta”.