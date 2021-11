Marani: “Il ruolo dei procuratori deve essere ridimensionato. Fiorentina? Si giocherà il settimo posto con Torino, Verona e Bologna”

Il giornalista Matteo Marani ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina, partendo indirettamente da Vlahovic: “Se un giocatore si impunta, cosa deve fare una società? Mi auguro che vengano fatte delle nuove regole in cui il ruolo degli agenti viene ridimensionato. I procuratori non possono essere mediatori nelle trattative. Campionato equilibrato? Sicuramente più divertente, è un anno in cui potrebbe succedere di tutto. Questo è anche merito degli allenatori, la cui mano si sta vedendo sulle rispettive squadre”.

E poi ha aggiunto: “Napoli, Milan, Inter e Atalanta sono nettamente più forti delle altre. Poi ci sono le due romane, con la Lazio che alla lunga secondo me è messa meglio della Roma. Quanto alla Juve, penso che recupererà. Questo per dire che la Fiorentina deve fare la corsa al settimo posto, alla quale si sono iscritte anche Torino, Verona e Bologna. Quest’ultima è una delle squadre più forti del campionato”.