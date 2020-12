Marani: “La Fiorentina è la squadra più particolare del campionato. Mercato? Il centrocampo è a posto, serve un attaccante”

Il vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani ha parlato a Lady Radio a proposito della Fiorentina: “Spero che l’ultima vittoria spazzi via le fragilità degli ultimi tempi, i dubbi e le legittime critiche. L’augurio è che il mercato aggiusti qualche cosa, credo che a prescindere da Vlahovic serva un attaccante sicuro, da doppia cifra. Mi sembra che la Fiorentina sia la squadra più particolare della Serie A: è capace di tirar fuori grandi prestazioni contro Juve e Inter in trasferta, ma poi non fa vedere le stesse cose in casa contro il Benevento. Il punto sta nel trovare una continuità”.

E sui nomi che si fanno in vista del mercato ha aggiunto: “Milik? Ha il coltello dalla parte del manico, il Napoli ha sbagliato e adesso il giocatore si è promesso alla Juventus, anche a costo di rinunciare alla Nazionale. Il Papu? Lo vedo già verso Milano. A centrocampo nella Fiorentina comincia ad esserci molto traffico, non credo sia quello il reparto da rimpinguare. Davanti invece tolto Vlahovic non segna nessuno… Va recuperato Callejon, io non so quale sia il suo problema ma i tempi di gioco – e i suoi sono straordinari – non si dimenticano”.