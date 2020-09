Marani: “La partita perfetta non è bastata alla Fiorentina. I cinque cambi favoriscono le big, diventa un’altra partita”

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani si è soffermato sul tema dei cinque cambi a partita che tanto sta facendo discutere negli ultimi giorni.

Queste le sue parole: “Sta emergendo che i cinque cambi pesano tanto, forse troppo. Mi chiedo perché sia stata presa questa decisione. Non siamo più in uno scenario di emergenza, era una decisione figlia di dover giocare ogni tre giorni, oggi non c’è più questo scenario. Quale è la ragione che porta a mantenere quei 5? Se torniamo in una situazione di emergenza allora la riprendiamo, ok, ma oggi per le grandi è un vantaggio troppo grande. Si innesta già in una sproporzione enorme. Negli ultimi 5 anni le prime sette sono sempre state le stesse tranne il Sassuolo di Di Francesco e il Torino di Mazzarri. C’è un gradino, la distanza è enorme e favorisce la Juventus, l’Inter. Quando puoi cambiare il 50% della gara e lo abbiamo visto con l’Inter c’è una differenza enorme. Appartengo a un calcio in cui le provinciali arrivavano a giocarsela, con questa situazione diventa difficile. La Fiorentina francamente cosa deve fare? Ha fatto una partita perfetta, chiaro che non può mettere dentro Nainggolan, Vidal e Hakimi. Se guardi il gol di Lukaku nasce da quelli subentrati, è un’altra partita”.