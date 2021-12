Marani: “Pochi mesi fa la Fiorentina scendeva in campo spaventata, ora è la squadra che pressa di più in Serie A. Lotterà per l’Europa”

Il giornalista di Sky Sport Matteo Marani ha parlato a Radio Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Sono convinto che i viola possano lottare per l’Europa. Italiano è stato una rivoluzione di pensiero e di mentalità, cancellando il ricordo di una squadra che solo pochi mesi fa scendeva in campo spaventata. Oggi la Fiorentina è aggressiva, prima per pressing in Serie A: ha veramente un’altra faccia e il fatto che abbia segnato dieci gol in più rispetto alla scorsa stagione ne è una certificazione”.

E poi ha aggiunto: “Italiano non ha sentito il peso di passare dallo Spezia alla Fiorentina, un cambiamento non banale. È un allenatore che ha scalato le categorie, partendo dal basso, con le sue idee, prendendosi i meriti delle sue scelte. Quando fai una scalata del genere con le tue armi, passo dopo passo, riesci a costruirti delle certezze importanti”.