Marani: “Primo merito per l’esplosione di Vlahovic è di Prandelli ma Firenze ringrazi anche Iachini. Fonseca? Serve un allenatore per 2-3 anni”

Il Museo del Calcio di Coverciano ha un nuovo presidente ed è Matteo Marani, giornalista anche per Sky Sport che ha parlato di alcune questioni viola: “Vlahovic sorpresa? E’ stato una delle grandi sorprese di questa annata, mi piace citare anche lo Spezia. L’esplosione di Vlahovic è qualcosa di unico di questa annata, è passato da essere un grande talento che qualche volta sbagliava sotto porta a grande talento che ora fa anche gol. Credo che sia merito degli allenatori che ha avuto quest’anno, a partire da Prandelli che è stato il primo a orientarsi dritto su di lui, a Beppe Iachini a cui comunque Firenze deve gratitudine. Aver preso un carico come questo, con un contratto che scadeva a giugno e una squadra che rischiava, credo che sia sintomo di grande legame affettivo per la città”.

“La Fiorentina ha anche Castrovilli in chiave futura azzurra, è di grandissima prospettiva e deve fare progressi. Questa è una squadra che storicamente dà grandi nomi, tante maglie e tanti giocatori, per cui credo che la Fiorentina possa dare un grande contributo. Fonseca in viola? A me piace, purtroppo il finale della stagione è stato un po’ amaro, tra concentrazione sull’Europa League e diversi infortuni. Credo che sia un allenatore che a livello internazionale abbia dimostrato di essere valido. La Fiorentina deve scegliere un allenatore di programma, fin qui si è tergiversato, si è confermato allenatori senza troppa convinzione, ora invece è giusto scegliere un allenatore per i prossimi 2-3 anni”.