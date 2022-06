Marani: “Se ti chiami Fiorentina e vai in Europa, non puoi snobbarla. Vi svelo il mio scambio di messaggi con Italiano”

Il volto di Sky Sport Matteo Marani, intervenuto a Lady Radio, si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

“Finalmente si è chiusa la vicenda Italiano, anche se non so quanto ci sia mai stata la possibilità di un divorzio. Nei giorni scorsi ho mandato un messaggio a Italiano dicendo che avrei sperato di commentare la Conference League con lui in panchina e mi ha risposto con una emoticon positiva: con Vincenzo la stagione della Fiorentina può diventare importante”.

Continua così Marani: “La Conference non va sottovalutata, io ero a Tirana per la finale e ho visto quanto fosse importante per i tifosi della Roma. E’ assolutamente sbagliato snobbarla e poi fare bene in Europa aiuta anche a fare altrettanto in campionato. Quando ti chiami Fiorentina e vai in Europa, la devi fare alla grande perché hai un nome importante. Se arrivi in fondo ti puoi divertire, è bello andare in giro per l’Europa“.