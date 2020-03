Marcao alla Fiorentina? Il giocatore: “Non me la sento di chiudere le porte ad un mio trasferimento”

Marcao alla Fiorentina? Di questa ipotesi si continua a parlare in Turchia, su diversi organi di informazione. Intanto il difensore brasiliano, classe ’96, se ne è uscito con un commento a questa notizia: “Sono molto contento di stare al Galatasaray. Il mio unico pensiero è vincere le partite rimanenti e conquistare la vittoria in campionato. Sto imparando molto con Fatih Terim (ex allenatore viola, ora tecnico del club in cui gioca il ragazzo ndr) e sta contribuendo molto alla mia crescita”.

E ancora: “Il Galatasaray è diventata la mia casa ma non me la sento ancora di dire di aver chiuso le porte ad un mio trasferimento in questo momento”.

La società di Istanbul ha acquistato Marcao spendendo 4 milioni di euro per il suo cartellino e ha rifiutato a gennaio un’offerta arrivata dall’Espanyol da 7 milioni di euro.