Marchegiani: “Fiorentina costruita con delle contraddizioni. Ci penserei due volte prima di cambiare Dragowski”

A Radio Bruno ha parlato l’ex portiere della Lazio e attuale volto di Sky Luca Marchegiani. Queste le sue parole sulla partita di domani: “La Lazio non è impenetrabile, di gol ne ha presi tanti. La forza nella Lazio sta nell’imprevedibilità di un attacco molto forte che può contare su nomi come Immobile o Correa”.

E sulla Fiorentina: “Ha sempre dato l’impressione di poterlo fare, ma alla fine non è mai decollata. Ha elementi come Vlahovic che la sta trascinando o Ribery, anche se il francese non si sta esprimendo ottimamente. Più che altro vedo un po’ di contraddizioni come Amrabat regista. Chiesa era difficile da sostituire ma era una cessione prevedibile. Callejon è un buon giocatore ma difficile da collocare. Dragowski? Lui è un portiere giovane ma ha già caratteristiche molto chiare. Ci penserei due volte fossi nella Fiorentina prima di sostituirlo, perché ha grossi margini di miglioramento”.