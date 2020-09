Marcheschi: “Con l’emendamento “sblocca stadi” finalmente è stato raggiunto un traguardo significativo. Adesso il restyling del Franchi sarà realtà”

Ha preso parola in merito alla vicenda STADIO anche il Consigliere di Firenze di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi: “Il progetto va fatto subito dalla proprietà o dal Comune, si deve spingere sull’acceleratore per verificare la fattibilità. La politica ha fatto il proprio dovere, con buona pace dei 5stelle e dei loro continui no alle grandi opere, e Fratelli d’Italia ha svolto il ruolo di protagonista. Con l’emendamento “sblocca stadi” finalmente è stato raggiunto un traguardo significativo. Diamo risposta a un’esigenza che Firenze aveva da troppo tempo: consentire la ristrutturazione degli stadi senza vincoli irragionevoli, in tempi rapidi e con procedure certe. Adesso non ci sono più alibi, il restyling dello stadio Franchi deve diventare prima progetto e poi realtà”.

0 0 vote Article Rating