Marcheschi: “STADIO? Ipotesi Mercafir sfumata. Mi auguro che Commisso tenga in considerazione il possibile restyling del Franchi, la migliore delle opzioni…”

A Casa Viola, il consigliere regionale Paolo Marcheschi è intervenuto così sulla questione STADIO: “A che punto siamo? E’ una bella domanda. Credo che sia ormai sfumato il ragionamento della Mercafir. Commisso non ha gradito il bando. Il presidente della Fiorentina in questo momento starà tenendo aperte varie ipotesi. Mi auguro che resti aperta la strada che porterebbe all’ipotesi più concreta per me ovvero al restyling del Franchi. Spero che si decida per questa ipotesi”.