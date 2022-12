Marchetti: “Amrabat prima del Mondiale lo acquistavi per 25 milioni, adesso la Fiorentina chiederà molto di più. Se aspetti questa manifestazione per comprare hai sbagliato strategia”

Si fa un gran parlare in questi giorni delle quotazioni di mercato raggiunte dal centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, protagonista con il suo Marocco ai Mondiali in Qatar.

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, intervenuto su TMW Radio ha detto in proposito: “Se aspetti il Mondiale per acquistare o sei il Real Madrid o hai sbagliato strategia. Guardate Amrabat, prima del Mondiale lo acquistavi forse per 20-25 milioni, adesso la Fiorentina chiederà molto di più. Questa manifestazione gonfia inevitabilmente i prezzi”.

E le quotazioni potrebbero salire ancora in base a quello che farà il Marocco nella semifinale, attesissima, con la Francia.