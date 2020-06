Marchetti: “La Fiorentina chiede 70 Milioni e solo cash per Chiesa”

Il giornalista Matteo Marchetti è intervenuto su TuttoMercatoWeb parlando del futuro di uno dei giocatori chiave della Fiorentina, ovvero Federico Chiesa. Ecco il pezzo chiave dell’editoriale del giornalista di Sky: “La Juventus non ha particolari necessità sul mercato. Se viene lo scambio con il Barcellona fra Pjanic e Arthur (ancora in piedi) bene, altrimenti nessuna fretta. Nessuna fretta per Kumbulla (che piace molto anche all’Inter), nessuna fretta per Chiesa (per cui la Fiorentina chiede 70 e solo cash), nessuna fretta neanche per Tonali (per cui l’Inter in questo momento è avanti)”.

Marchetti racconta di come la Juventus stia attendendo e soprattutto svela la cifra su cui dovrebbe svolgersi tutta l’operazione.