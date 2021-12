Marchetti: “La Juventus rischia di vivere un caso Vlahovic tra i propri giocatori”

L’esperto di mercato Luca Marchetti ha paragonato la situazione contrattuale dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic a quella di un giocatore della Juventus, in scadenza di contratto proprio come il serbo nel 2023.

Queste le sue parole durante l’intervento a TMW Radio: “Ha altri due anni di contratto; dunque, la Juventus può percorrere due strade. O gli rinnova il contratto adesso oppure rischia, che se non lo vende in tempo utile, di vivere una vicenda come quella di Vlahovic alla Fiorentina”.