Marchini: “La squadra sembra aver cambiato pelle. Le parole di Commisso sono viziate dallo stallo degli ultimi giorni”

Il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini, durante il suo collegamento con Radio Bruno, ha voluto dire la sua sul mercato e sullle parole di Rocco Commisso sui possibili scenari riguardanti il nuovo stadio della Fiorentina. Queste le sue parole: “Sono sincero, quando vedo giocare Belotti provo sempre grandi rimpianti: un attaccante come lui sarebbe come il pane per la Fiorentina. Se c’è stato un campo di mentalità da parte di Iachini non lo so, sono dell’idea che adesso si intraveda un gioco nettamente diverso rispetto a quello della passata stagione. Sicuramente dipende anche dai nuovi innesti arrivati in estate. Sono veramente convinto che stasera i viola possano dare fastidio ad una squadra in costruzione come quella dell’Inter, nonostante ciò gli uomini di Conte restano molto favoriti. Sicuramente dall’ultima settimana di mercate arriveranno novità, me lo aspetto: principalmente serve qualcosa in fase difensiva, ma chissà se non verrà deciso di fare qualcosa anche in attacco. Le parole di Commisso? Non sono tanto convinto che la parola vivacchiare esista nel vocabolario del presidente, credo che le sue parole siano state viziate dalle arrabbiature degli ultimi giorni”.

