Marchisio: “Alla Juventus situazione molto complicata. Vlahovic da quando è arrivato non è cresciuto per niente”

L’ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio ha parlato a Rai Sport dell’ex Fiorentina Dusan Vlahovic: “Il serbo da quando è arrivato non è cresciuto per niente. La Juve ha un problema di gioco, non riesce proprio a giocare e c’è uno scollamento tra squadra, allenatore e società. Momenti di difficoltà li hanno tutti, ma è raro sentire gli addetti ai lavori dire di essere preoccupati davanti alla telecamere”.