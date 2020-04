Marchisio: “Che bellezza il gol di Del Piero alla Fiorentina nel 1994. I viola mi evocano un ricordo molto importante…”

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio è tornato a parlare di Fiorentina, dopo che aveva ammesso di rivedersi in Gaetano Castrovilli come tipo di giocatore. In particolare, Marchisio è intervenuto in questo modo durante la trasmissione in onda su Youtube “A casa con la Juventus“: “Sono stato molto fortunato a vedere il gol di Del Piero nel 1994 contro la Fiorentina, fu una vera magia. I viola sono un po’ nel mio destino, dato che proprio contro di loro ho segnato la mia prima rete in Serie A con la maglia bianconera. Era una un Juventus-Fiorentina del 2009 e vincemmo 1-0 proprio grazie al mio gol”.