Quando il passaggio dalla Fiorentina alla Salernitana di Luca Ranieri era già stato concluso, c’è stata la marcia indietro del giocatore. Un episodio poco chiaro con il procuratore del ragazzo che ha parlato anche di “minacce e intimidazioni”. Un’alternativa per lo stesso Ranieri però c’è già, ovvero il trasferimento, possibile, alla Spal. La formazione biancazzurra è retrocessa in B, ma punta a fare una squadra competitiva, che possa tornare subito in A.

