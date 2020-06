Marcolin vede tre rigori per la Lazio solo nel primo tempo e non cambia idea neanche davanti all’evidenza: l’imbarazzante telecronaca di DAZN

Della partita di ieri sera tra Lazio e Fiorentina, a parte il gol di Ribery, non si salva nulla. Nemmeno la telecronaca, affidata a Pierluigi Pardo e Dario Marcolin per DAZN. Soprattutto il secondo, infatti, ha passato l’intera gara a trovare giustificazioni per le scelte (sbagliate) di Fabbri nei confronti dei giocatori della Lazio. Addirittura nel primo tempo, quando Caicedo sviene in piena area sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Marcolin risponde con un “ni” alla domanda di Pardo “Secondo te era rigore?”. Caso tra l’altro non isolato, visto che anche in occasione di altri episodi contestati in area, Marcolin non esclude mai l’ipotesi di un fischio pro-Lazio. In poche parole, fosse stato per lui nel primo tempo ci sarebbero potuti essere tre rigori per i biancocelesti. Ovvio che poi, quando il rigore viene concesso per davvero, per il commentatore non ci sia neanche il dubbio che la scelta di Fabbri sia giusta. “Si, lo prende (Dragowski, ndr) sul piede destro” le sue parole. Insomma, ieri sera anche la telecronaca non ha dato pace ai tifosi della Fiorentina, decisamente soli contro tutto e tutti. E non è la prima volta che capita. Se poi aggiungiamo che Marcolin ha giocato per tanti anni nella Lazio… a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.

