Mareggini: “Contro l’Inter è stata una gara assurda, ma non si possono prendere 4 gol in casa. Terracciano ha tenuto in piedi il risultato, mentre Gollini non va etichettato per l’errore in Turchia”

L’ex portiere della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, era presente alla Hall of Fame Viola: “I tifosi ci dimostrano che non si dimenticano di noi e quindi possiamo rivivere insieme a loro i momenti di gioia”.

Sull’Inter: “Contro l’Inter è stato assurdo ed è complicato analizzare la partita. La Fiorentina ci ha messo tanta buona volontà, ma prenderne 4 in casa significa che c’è qualcosa che non va. Anche la sfortuna si è messa di mezzo. Il campionato non va lasciato perdere, anche perché la classifica non rispecchia l’atteggiamento attuale”.

Su Terracciano e Vicario: “Terracciano ha tenuto in piedi la partita in momenti cruciali. Vicario ha grande prospettiva, doti fisiche importanti e ogni partita gioca meglio. Ha fatto benissimo a rimanere ad Empoli perché tra un anno sarà ancora più forte”.

Su Gollini: “Un portiere si giudica non per una partita, quindi secondo me ha fatto anche delle ottime gare, come contro il Napoli. A Edimburgo pure ha fatto una parata determinante. Non può essere marchiato per l’errore della Turchia. È migliore rispetto a Dragowski”.