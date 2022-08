Mareggini: “Gollini più estroverso e non ha paura di niente, Terracciano affidabile”

Il dualismo tra Gollini e Terracciano e l’interrogativo su chi diventerà il titolare tra i pali della Fiorentina continua a tenere banco e sarà uno dei nodi che Italiano dovrà sciogliere in vista della nuova stagione. Sulle caratterisctihe dei due portieri ha parlato a Radio Bruno l’ex portiere Gianmatteo Mareggini: “Gollini è il nuovo arrivato. E’ stato preso per giocare ma deve guadagnarsi sul campo la maglia da titolare nella Fiorentina. Lo conosco molto di più rispetto a Terracciano quindi mi viene più facile parlare di Gollini“.

Mareggini ha aggiunto: “Gollini è più estroverso e mi piace questo lato del carattere specialmente se viene sfruttato sul campo per dimostrare di non aver paura di niente. L’ho allenato e ha le caratteristiche giuste per guidare la difesa con il suo atteggiamento. Quanto a Terracciano è affidabile e bravo a tenere le posizioni e a giocare la palla mentre Gollini ha la tendenza a voler fare quel qualcosa in più per salvare la situazione. Gollini non ha paura a prendersi anche qualche rischio in più. Non gioca mai per se stesso ma sempre per la squadra“

Infine sul gioco con i piedi ha concluso: “Gollini dovrà cambiare le sue caratteristiche in base alle richieste del mister. Sotto questo punto di vista non ci sono però problemi con nessuno dei due. Sono entrambi bravi con i piedi”.