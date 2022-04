Mareggini: “L’errore nell’uscita di Dragowski è solo perché gioca meno. I due portieri della Fiorentina si equivalgono, per me è normale che abbia giocato il polacco”

L’ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini, raggiunto da Lady Radio, ha parlato della partita persa con la Juventus e non solo: “Nelle due gare di Coppa è stata la prima ad essere decisiva in negativo. Ero presente all’andata e molto si è deciso lì, la Fiorentina avrebbe potuto vincere meritando e invece il palo di Ikoné e quell’autogol finale di Venuti hanno condizionato tutto. Gol di Bernardeschi? Non si butta mai la palla al centro anche se poi resta all’occhio l’errore di Dragowski. Bernardeschi ha avuto il tempo di stoppare e tirare nonostante avesse cercato di rimediare”.

L’ex estremo difensore ha puntualizzato proprio sui portieri viola: “Ci sono tante squadre che alternano i portieri in coppa, nella Juve giocava Perin. Magari l’avvicendamento era stato assicurata a Dragowski ma certo chi non gioca per molto tempo perde un po’ le distanze e le misure degli spazi. I valori dei due portieri viola, con caratteristiche diverse, si equivalgono e per me è normale che abbia giocato Dragowski. Se ha accusato psicologicamente? Lui ha avuto un infortunio, ma le sue presenze le avrebbe fatte poi però Terracciano ha fatto bene in campionato e in corsa non si cambia mai. Poi i due si sono sempre comportati bene, mai parole fuori posto. L’errore nell’uscita è solo perché gioca meno”.

Infine sul prossimo match contro la Salernitana: “Quelle che lottano per la salvezza sono squadre che hanno colpi di coda importanti e non bisogna andare lì pensando di fare bottino pieno ma la gara c’è da lottarsela. La Salernitana sarà una squadra che se la Fiorentina non sblocca il risultato prenderà fiducia, i viola dovranno capire i momenti della partita senza sottovalutare l’avversaria”.