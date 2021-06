Mareggini: “Per me il problema portiere non esiste a Firenze. Mercato? Sarei contento se la Fiorentina tenesse Vlahovic, poi viene il resto”

L’ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini a Lady Radio ha parlato così del futuro della porta gigliata: “Cragno è di Firenze, è affidabilissimo come uomo e come portiere. Ospina? E’ un portiere che Gattuso conosce benissimo, personalmente non sarei in grado di giudicarlo in maniera approfondita. Per me il problema portiere non esiste a Firenze. Il portiere deve saper giocare con i piedi, ma fino ad un certo punto. La prerogativa assoluta è saper parare; poi serve una grande personalità per guidare la difesa. Mercato? Sarei contento se la Fiorentina tenesse Vlahovic, poi viene il resto. Cragno come Viviano? Di Emiliano so che non era perfettamente a posto fisicamente quando venne a Firenze”.