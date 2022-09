Mareggini: “Ranieri molto più adatto a una difesa a tre. Mandragora? Serve pazienza”

A Radio Bruno ha parlato l’ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini, che con le Nazionali giovanili ha lavorato tra gli altri con i viola Ranieri e Mandragora. Queste le sue parole:

“Mandragora ha talento ed è molto intelligente. Ci vuole un po’ di pazienza con lui, anche i grandissimi hanno un po’ di difficoltà quando cambiano squadra. Ranieri, avendolo visto da vicino, posso dire che è più predisposto a giocare in una difesa a tre che in una a quattro, anche se là dietro io farei giocare sempre Igor e Milenkovic. Il gioco di Italiano, partendo dal basso, permette alle avversarie di adottare strategie per contenere gli attacchi, forse è anche questo una delle cause della sterilità offensiva”