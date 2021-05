Mareggini: “Vlahovic simile a Batistuta per caratteristiche. La parata di Dragowski su Correa vale triplo e vi spiego perché”

L’ex portiere della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, ha parlato così a Radio Toscana: “I paragoni su Vlahovic si sprecano perché dopo Batistuta c’è lui. Però non mescoliamo le carte, lasciamo il Re Leone da una parte e concentriamoci sul futuro del serbo. I due sono molto simili, a livello di caratteristiche. Di lui mi piacciono i movimenti, come quello fatto in occasione del primo gol contro la Lazio: ha un grande senso del gol, che è una dote innata. Iachini? La lotta salvezza è il suo pane, ha tanti meriti per quanto fatto nelle ultime partite”.

Continua così Mareggini: “Ho allenato per diversi anni Cragno, è un fiorentino che viene dalla Cattolica Virtus. E’ un portiere stupendo, ha sopperito al gap dell’altezza con una forza esplosiva impressionante. E’ un gatto che va da tutte le parti. Dragowski? Avrei detto che la personalità fosse una delle sue caratteristiche migliori, ma in realtà potrebbe dialogare di più con i compagni. Tra i pali è forte, la parata su Correa ha salvato il risultato. E’ facile fare grandi interventi quando gli avversari tirano dieci volte in partite, l’intervento sull’attaccante della Lazio vale triplo. Gli manca ancora la lettura su certi cross, a volte rimane troppo sulla linea di porta ma può ancora crescere”.