Marelli: “Gol del Chelsea, dinamica uguale al tocco di mano di Danilo in Juventus-Fiorentina”

Polemiche in casa Juventus dopo la sconfitta subita ieri sera dalla squadra di Allegri in Champions League contro i campioni d’Europa del Chelsea. Le recriminazioni riguardano il gol di Chalobah, per un fallo di mano di Rudiger. In tal proposito, ecco il commento dell’ex arbitro Luca Marelli attraverso un tweet:

“Rete del Chelsea: vale esattamente lo stesso concetto per cui non era da calcio di rigore il tocco di mano di Danilo in Juventus-Fiorentina”.