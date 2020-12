Marelli: “Il rigore contro la Fiorentina? Episodio da moviola più che da Var, ma dopo averlo rivisto non si può confermare”

Sul clamoroso rigore concesso da Fourneau al Verona dopo appena due minuti di gioco (sette se considerata anche l’attesa per la consultazione al Var) si è espresso anche l’ex arbitro Luca Marelli a Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24: “Rigore dato al Verona contro la Fiorentina? Episodio gestito male, non era da on field review, ma da moviola. È stata molto forzata l’OFR, ma Fourneau non può confermare il rigore dopo aver rivisto l’azione”.

