Marelli: “L’aumento del volume del corpo sul tocco di mano viene mal interpretato. Il rigore per la Fiorentina non c’era”

Nel post partita di Juventus-Fiorentina ha parlato a DAZN l’ex arbitro di Serie A Luca Marelli per commentare gli episodi controversi della gara. In particolare l’attenzione è stata rivolta sul tocco di mano di Danilo in area bianconera alla fine del primo tempo. Queste le parole di Marelli:

“Danilo con il braccio sinistro tocca il pallone in aerea. Bisogna però considerare l’aumento del volume corporeo, spesso mal interpretato: vuol dire aumentare lo spazio. Se Danilo non avesse toccato il pallone col braccio, questo sarebbe finito sul suo corpo. Non ci sono episodi simili in questo campionato, ma questo è senza dubbio un episodio non punibile”.