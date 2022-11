Marelli prova a calmare le acque: “Il rigore per l’Hellas non c’è, capisco sia difficile da spiegare. Ecco perché”

A DAZN l’arbitro Luca Marelli ha provato a spiegare in termini di regolamento la mancata assegnazione del rigore per l’Hellas Verona sul tocco di mano di Danilo nella gara contro la Juventus giocata al Bentegodi ieri sera. Queste le sue parole:

“La regola nel 2019 sul fallo di mano è stata riscritta, ma non cambiata. La regola dice che non è fallo se il pallone tocca la mano dopo essere stato deviato da un altro giocatore vicino a chi ha commesso il tocco. Nel caso di Danilo contro l’Hellas Verona, è Dawidowicz a deviare la palla. Il difensore della Juventus ha tentato la scivolata e il movimento delle braccia è naturale, seppur siano larghe. Tra il momento in cui c’è il tocco del giocatore dell’Hellas e quello della Juventus passano 12 centesimi di secondo: il pallone dunque è inatteso. Capisco sia difficile da comprendere, ma a livello arbitrale è un episodio abbastanza semplice da valutare. Diverso sarebbe stato se Danilo avesse toccato direttamente la palla sul tiro di Veloso”.